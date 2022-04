KPN haalt stekker uit 3G-netwerk: dit zijn de gevolgen

KPN stopt met het ondersteunen van het 3G-netwerk. De stopzetting werd enkele jaren geleden al aangekondigd, nu is het definitief. Wat staat er te gebeuren?

KPN stopt met 3G

Telecomprovider KPN is vandaag begonnen met het uitfaseren van het 3G-netwerk. In 2018 werd het nieuws gedeeld door KPN dat vanaf januari 2022 het 3G-netwerk stop zou zetten; dat is uiteindelijk 1 april 2022 geworden. Het netwerk gaat niet in één klap eruit, maar wordt gefaseerd uitgeschakeld. Volgens KPN wordt nog maar 1 procent van het totale mobiele dataverkeer via 3G uitgevoerd bij hen. Dit hebben 4G en 5G in de afgelopen jaren overgenomen.

3G was in de eerste jaren erg succesvol. In 2003 wist het 3G-netwerk het succes van de smartphone in een hogere versnelling te zetten. Het mobiel internet werd een succes, waardoor rond 2013 het tegen de grenzen van de mogelijkheden liep. Het oude 3G-netwerk beschikt over frequentieruimte die KPN in zal zetten voor het 4G- en 5G-netwerk. Dit omdat klanten steeds meer data verbruiken.

Voor klanten die geen 4G-toestel hebben en geen 3G meer (kunnen) gebruiken, blijft het mogelijk om via 2G contact te houden. Dit netwerk blijft in de komende jaren bestaan. Mobiel bellen blijft hetzelfde, alleen het internetten gaat vele malen trager. Het is in deze gevallen aan te raden over te stappen naar een 4G-smartphone.