Enorme aanval van hackers bij Samsung: dit is er aan de hand

Samsung is slachtoffer geworden van een grote hackaanval van hackers. Dezelfde hackers gingen eerder al aan de slag bij Nvidia. Nu is dus Samsung aan de beurt. Wat is er precies aan de hand?

Hackersaanval bij Samsung

Samsung heeft tegenover persbureau Bloomberg bevestigd dat er data is buitgemaakt na een hackaanval van hackersgroep Lapsus$. Zij sloegen eerder toe bij Nvidia, en hebben nu hun slag geslagen bij Samsung. In de reactie van Samsung wordt duidelijk dat ‘de broncode voor de werking van Galaxy-smartphones’ is buitgemaakt. Wat dit precies betekent, daar wordt niet dieper op ingegaan.

De informatie is afkomstig van de servers van Samsung, In totaal gaat het om 190GB aan bestanden. Volgens de hackers gaat het het ook om onder andere de algoritmes die Samsung gebruikt voor biometrische ontgrendeling, zoals de vingerafdrukscanner. Alle gegevens die door de hackers zijn gestolen worden inmiddels op verschillende manieren verspreid. Naast de eerder genoemde gegevens gaat het ook om andere belangrijke informatie. Bijvoorbeeld de bootloader, die zorgt dat je telefoon opgestart wordt met de bijbehorende processen die gestart worden. Verder hebben de hackers een code in handen die meer gegevens bevat over het inloggen bij Samsung-accounts.

Volgens de Koreaanse bron The Korea Herald, is Samsung intern een onderzoek gestart. Het is niet uit te sluiten dat er een beveiligingsrisico is voor de verschillende Galaxy-apparaten zoals smartphones en tablets, al is nu nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn. Samsung geeft aan dat er geen persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Wel is het de verwachting dat Samsung in de komende tijd patches zal uitrollen die kwetsbaarheden aanpakt.

