Samsung stopt met smartphone-leveringen naar Rusland

Samsung heeft stappen gezet rondom de leveringen aan Rusland. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft bekend gemaakt daarmee te stoppen. Het gaat onder andere om smartphones, maar ook om andere producten.

Samsung stopt leveringen in Rusland

In navolging van verschillende andere bedrijven en merken, stopt ook Samsung met de leveringen naar Rusland van verschillende van haar producten. Het bedrijf neemt deze stap naar eigen zeggen vanwege ‘geopolitieke ontwikkelingen’, waarbij het merk waarschijnlijk doelt op de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne.

Samsung heeft in Rusland een marktaandeel van 34 procent met haar smartphones, waarmee dit een enorme stap is. Vier procent van de smartphone-inkomsten komt uit Rusland. Het bedrijf stopt met de leveringen van smartphones, chips en andere consumentenproducten. Eerder besloot Apple zich al terug te trekken uit Rusland, net als Microsoft, Booking.com, Airbnb, verschillende automerken en meer bedrijven.

Tegenover Bloomberg geeft Samsung in een verklaring het volgende aan;

“Our thoughts are with everyone who has been impacted and our priority is to ensure the safety of all our employees and their families”

Samsung deelde verder het nieuws mee dat het 6 miljoen dollar doneert aan humanitaire hulp in Oekraïne.