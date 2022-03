Samsung zet definitief punt achter Galaxy Note-serie: Ultra is opvolger

Samsung heeft definitief een punt gezet achter ‘de carrière’ van de Galaxy Note-serie. De lege plek wordt direct opgevuld door de Galaxy S Ultra. Dit bericht hing al langer in de lucht en werd eerst al zo gemeld, nu is het definitief.

Einde voor Note

Er komt geen nieuwe Galaxy Note-smartphone meer. Samsung heeft dit nieuws definitief bevestigd. We schreven in onze Galaxy S22 preview al, dat Samsung zelf aangaf bij ons bezoek dat de Ultra gezien kan worden als de opvolger van de Note. Nu wordt definitief aangegeven dat er geen nieuwe Galaxy Note meer op de markt gebracht zal worden. In plaats daarvan zal er een Ultra-model opgenomen worden in de Galaxy S-reeks, waarbij deze zich kenmerkt door bijvoorbeeld de S Pen. Het eerste resultaat is er in de vorm van de Samsung Galaxy S22 Ultra die sinds vorige week in de winkels ligt.

Elf jaar geleden kwam de eerste Galaxy Note uit, de Galaxy Note N7000.