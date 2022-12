OnePlus komt met nieuw updatebeleid: 4 OS-updates, 5 jaar beveiliging

OnePlus heeft grote veranderingen doorgevoerd in het updatebeleid van het merk. OnePlus zal flinke verbeteringen hierin doorvoeren, en om eerlijk te zijn komt dat geen moment te laat. OnePlus stond namelijk ooit garant voor snelle updates; nu is dat om het even en gaat niet zelden een update gepaard met (storende) fouten en bugs. Nu belooft het merk verbetering hierin en komt met een nieuw updatebeleid.

Updatebeleid OnePlus

Het nieuwe updatebeleid zal gelden voor toestellen die vanaf 2023 uitgebracht worden, en alleen voor geselecteerde apparaten. Vermoedelijk gaat het hierbij om high-end toestellen. Hoewel Samsung ook goedkopere toestellen ook lang bijhoudt met updates, is het onbekend of OnePlus ook het nieuwe updatebeleid gaat hanteren voor bijvoorbeeld de Nord-serie, er worden geen verdere details gegeven. Het nieuwe updatebeleid omvat vier Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Er wordt geen informatie gegeven of deze dan vaker dan nu uitgerold gaan worden. OnePlus rolt namelijk beveiligingsupdates iedere twee maanden uit en niet maandelijks zoals bijvoorbeeld Samsung.

OxygenOS 13.1

OxygenOS 13.1 zal in de eerste helft van 2023 uitgerold worden, zo laat OnePlus weten, en zal een verbetering zijn op de eerder geïntroduceerde functies in OxygenOS 13. Deze moet naar eigen zeggen een groot aantal verbeteringen brengen op het gebied van gebruikerservaring. Middels de Private Safe-functie die verbeterd wordt, wordt ook de veiligheid verder aangepakt. Tevens staat een verbeterde versie van Digital Wellbeing op de planning en kunnen we verbeteringen verwachten op het gebied van fotoalbums en software-optimalisatie. Ook hierover worden geen details gedeeld.

OxygenOS 14 is inmiddels ook in ontwikkeling. Deze versie zal volgend jaar verschijnen, maar OnePlus heeft nog niet aangegeven welke veranderingen we hierin kunnen verwachten.

