OnePlus rolt laatste Android-update uit naar 8, 8 Pro en 8T: Android 13 beschikbaar

OnePlus heeft een reeks toestellen geüpdatet naar Android 13. De beurt is nu aan de OnePlus 8, de 8 Pro en de 8T. Het is tevens de laatste Android-update die uitgerold wordt voor de drie devices.

Android 13 voor OnePlus 8-serie

OnePlus heeft eerder al trots het nieuws gedeeld dat de OnePlus 10 Pro en de OnePlus 9-serie de update naar Android 13 heeft mogen ontvangen; nu is de OnePlus 8-serie aan de beurt. Belangrijke sidenote; slechts een klein deel van de eerder genoemde series hebben de update pas binnen. De uitrol lijkt heel lang in beslag te nemen en ook op de redactie hebben we hem nog altijd niet op de toestellen.

De OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T kunnen de update vanaf nu verwachten. Het is de laatste Android-update die voor de smartphones uitgerold zal worden. De beveiligingsupdates gaan nog wel door. Samen met Android 13 wordt ook OxygenOS 13 uitgerold; een update die verschillende verbeteringen bevat. Zo zorgt het Aquamorphic ontwerp voor vloeiendere animaties, betere prestaties en krijg je bijvoorbeeld voor het Always On Display meer opties voorgeschoteld.

Dankzij Android 13 kun je meer kanten op met het Material You kleurenpalet. Tevens zijn er nog meer opties op het gebied van beveiliging en privacy en kun je vanaf nu instellen in welke taal je een specifieke app wilt openen. Zover bekend is de update nog niet aangekomen op Europese modellen. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 511,00 euro