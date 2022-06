Update beschikbaar voor OnePlus 8, 8 Pro en Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een toestel uit de OnePlus 8-serie, of degenen die de Samsung Galaxy Tab S6 Lite hebben. Voor de drie apparaten staat een nieuwe update klaar.

Updates voor OnePlus en Samsung

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden weer eens voorzien van een update. Guan meldt ons dat zijn telefoon bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van mei 2022. We zien verder in de changelog van de update dat de systeemstabiliteit verbeterd wordt. Het versienummer van de update is 11.C.20 en wordt vanaf nu uitgerold voor de twee toestellen.

Een andere update staat klaar voor de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, zo laat Theo aan ons weten. Zijn tablet wordt eveneens bijgewerkt met de mei-update, welke ook verbeteringen bevat vanuit Samsung zelf. We zien verder dat verschillende apps bijgewerkt worden met een update. Het gaat hierbij om systeem-apps, zoals de internetbrowser en de rekenmachine.

