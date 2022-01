OnePlus 8 en 8 Pro ontvangen OxygenOS 11.0.10.10 met nieuwe patch

OnePlus rolt voor twee van haar smartphones een nieuwe update uit. De update heeft versienummer OxygenOS 11.0.10.10 en pakt enkele verbeteringen aan, en brengt ook een nieuwe patch.

OnePlus 8 (Pro): OxygenOS 11.0.10.10

Een nieuwe update staat klaar voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. De twee smartphones worden door de Chinese fabrikant bijgewerkt met een nieuwe OxygenOS update. Zoals we van OnePlus eigenlijk wel gewend zijn, wordt niet alleen een nieuwe security-patch geleverd, maar zijn er ook andere verbeteringen. Onder andere beveiligingsupdate december is er, maar ook een bug tegen het crashen van WhatsApp is geplet. Verder zien we verbeteringen voor de Google Assistent en is er aandacht besteed aan het instellingenscherm.

De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

System Optimized the UI display of Settings interface Fixed the issue that Google Assistant and Gpay doesn’t display as expected in the Setup Wizard Fixed the low probability issue of WhatsApp crash Updated Android security patch to 2021.12



OnePlus rolt updates altijd gefaseerd uit. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedereen de nieuwe update voor de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro binnen ziet rollen.

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend