OnePlus 8 (Pro) krijgt OxygenOS 11.0.9.9; OxygenOS 11.0.11.11 voor 8T: dit is er nieuw

OnePlus rolt voor drie toestellen uit de 8-serie een nieuwe update uit. Gebruikers van de OnePlus 8, de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T krijgen alle drie een nieuwe OxygenOS-update. Deze brengt een nieuwe patch, maar ook andere veranderingen.

Nieuwe update voor 8, 8 Pro en 8T

Drie smartphones die vorig jaar zijn uitgebracht door OnePlus, ontvangen vanaf nu een nieuwe update. De telefoons in kwestie zijn de OnePlus 8, de 8 Pro en de 8T. Voor de eerste twee modellen heeft deze update versienummer OxygenOS 11.0.9.9 meegekregen. Bij de OnePlus 8T is dit OxygenOS 11.0.11.11. In beide gevallen is de changelog van de update wel gelijk aan elkaar.

Dit betekent dat, wanneer je deze nog niet geïnstalleerd had, in ieder geval de Files by Google app meegeleverd wordt. De app werd eerder Google Files genoemd. Deze bestandsbeheerder maakt het vinden van bestanden op de smartphone makkelijker. Verder zien we beveiligingsupdate oktober en belooft de fabrikant enkele verbeteringen in het systeem.

Changelog

De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Added the Files by Google, find files faster with search and simple browsing Updated Android security patch to 2021.10 Improved system stability Fixed known issues



OnePlus rolt updates altijd gefaseerd uit. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet komen op zijn of haar smartphone.

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 483,00 euro

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 707,00 euro