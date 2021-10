OnePlus Nord 2 komt in speciale Pac-Man editie

OnePlus werkt aan een speciale editie van haar middensegment-smartphone; de OnePlus Nord 2. De fijne telefoon van de fabrikant komt er als speciale Pac-Man Edition, zo blijkt uit nieuwe details. Wat betekent dat, en wat kun je ermee?

Pac-Man editie van Nord 2

De verwachting is dat OnePlus binnenkort een speciale Pac-Man editie aankondigt van de OnePlus Nord 2. Deze smartphone werd eerder al erg positief ontvangen in onze OnePlus Nord 2 review. In de code van verschillende OnePlus-apps zijn aanwijzingen gevonden dat het bedrijf werkt aan een speciale Pac-Man Edition, die op termijn daadwerkelijk aangekondigd zal worden.

Verspreid door de hele interface zijn er verwijzingen naar Pac-Man op de Nord 2 te vinden. ‘De gele happer’ zien we bijvoorbeeld terugkomen bij de animatie van de vingerafdrukscanner. Daarbij zien we de bekende ogen in het vergrendelscherm en is de invloed van Pac-Man ook te vinden in het menu van de instellingen. OnePlus lijkt verder verwijzingen in de code te hebben opgenomen naar Pac-Man aanpassingen bij het draadloos opladen en de Always On Display klok. In de galerij-app zou zelfs een speciale Pac-Man sticker ontgrendeld kunnen worden, wanneer het toestel tenminste 256 minuten aan de lader heeft gelegen.

Of de Pac-Man editie van de OnePlus Nord 2 ook naar Nederland komt, dat is nu niet bekend. In het verleden heeft de fabrikant de McLaren-edities in Nederland uitgebracht, maar verschillende andere modelversies niet.