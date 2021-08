OnePlus rolt nieuwe software-update uit voor OnePlus Nord 2 vol verbeteringen

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de OnePlus Nord 2. De smartphonefabrikant brengt met de nieuwe update een reeks verbeteringen en bugfixes naar het toestel. Eerder werd de Nord 2 al erg positief ontvangen in onze review.

OnePlus Nord 2 met nieuwe update

De OnePlus Nord 2 is nog niet zo lang beschikbaar op de Nederlandse markt. Onlangs hebben we op DroidApp uitgebreid het toestel besproken, in onze OnePlus Nord 2 review. De fabrikant heeft voor de smartphone een nieuwe update klaargezet die het toestel nog beter moeten maken. Onder andere de camera wordt verbeterd, met optimalisaties in de HDR; en dat is een welkome toevoeging. Ook in de galerij-app heeft OnePlus enkele verbeteringen doorgevoerd.

De changelog van de update, die versienaam DN2103_11_A.09 mee heeft gekregen, hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Optimized the notification feature of the Community app Improved system stability and fixed known issues

Camera Further optimized the HDR feature experience Further improved the camera performance

Network Fixed the issue of unable to enable the Wi-Fi hotspot

Gallery Optimized the UI effect, bringing better experience Improved the loading speed of previewing pictures



De updates van OnePlus worden gefaseerd uitgerold. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt. Wanneer dit het geval is, krijg je hier een melding van op je smartphone.