Youfone introduceert 5G: gratis voor nieuwe en bestaande klanten

Youfone heeft in stilte een verbetering doorgevoerd in het portfolio van haar abonnementen. Klanten met een abonnement bij de paarsgekleurde provider krijgen toegang tot het 5G-netwerk van KPN. Tot nu toe bood Youfone enkel 4G-abonnementen aan.

Youfone met 5G

De grote providers bieden al langere tijd 5G aan, zoals T-Mobile, Vodafone en KPN. Daarnaast geeft Tele2 ook klanten toegang tot de opvolger van 4G. De kleinere providers blijven hierin vaak wat achter. Youfone maakt daar nu een eind aan en geeft zowel bestaande als nieuwe klanten toegang tot het 5G-netwerk, zo blijkt uit research door DroidApp. Aangezien Youfone gebruik maakt van het netwerk van KPN, krijgen deze klanten ook de dekking van het KPN-netwerk, dat door heel Nederland actief is met 5G.

DroidApp ontdekte dat Youfone stilletjes de informatie over het gebruik van 5G online heeft gezet. De provider heeft er (nog) geen ruchtbaarheid aan gegeven. De provider bood tot nu toe enkel abonnementen aan met 4G. In de informatie die Youfone vrijgeeft, staat dat niet alleen nieuwe klanten van 5G-toegang kunnen profiteren, maar dat ook bestaande klanten automatisch en kosteloos overgezet worden naar 5G. Uiteraard is het hiervoor wel nodig om over een 5G-smartphone te beschikken. Wanneer de klant deze niet in het bezit heeft, kan uiteraard gewoon gebruik gemaakt worden van het 4G-netwerk.

Youfone laat weten dat de uitrol van 5G voor Youfone-klanten vandaag start, 8 februari 2023. Het kan even wat tijd in beslag nemen totdat iedere klant 5G op zijn of haar toestel ziet. Dankzij de toepassing van 5G belooft Youfone een maximale downloadsnelheid van 256 Mbit/s en een maximale uploadsnelheid van 150 Mbit/s. Degenen die bij Youfone terecht willen voor een (interessant geprijsd) 5G-abonnement, kunnen dit direct terugvinden op de website van Youfone. Een abonnement met 10GB en onbeperkt bellen kost bijvoorbeeld 8,00 euro per maand.