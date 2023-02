Belastingaangifte 2022: doe aangifte inkomstenbelasting via de app

De Belastingdienst heeft de Aangifte 2022 app uitgebracht. Met de officiële applicatie kun je vanaf 1 maart de inkomstenbelasting in orde maken. De nieuwe versie van de applicatie heeft een aantal wijzigingen gekregen met de update.

Aangifte Inkomstenbelasting 2022

Er staat in de Google Play Store een nieuwe versie klaar van de Aangifte Inkomstenbelasting app. De applicatie kan gebruikt worden voor het doen van je belastingaangifte over het afgelopen jaar. Wanneer je inlogt met je DigiD worden de gegevens opgehaald, en kun je zien wat de Belastingdienst zelf al heeft ingevuld voor je. Wanneer dit klopt, kun je direct via de app de aangifte ondertekenen en indienen. Nieuw dit jaar is dat je de DigiD app nodig hebt om in te loggen. Deze dient op hetzelfde toestel te staan.

Daarnaast zijn nog andere veranderingen doorgevoerd. De nieuwe versie van de Aangifte Inkomstenbelasting app is veiliger en gebruiksvriendelijker. Een andere wijziging heeft betrekking op het invullen van de gegevens van je partner. Wanneer je een fiscale partner hebt, dient hij of zij ook de DigiD app te hebben op zijn of haar tablet of smartphone.

In een aantal gevallen is het doen van de inkomstenbelasting niet mogelijk via de app. Je kunt deze niet gebruiken in de volgende situaties;