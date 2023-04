Xiaomi Band 8 is nieuwe activity-tracker met verbeteringen

Xiaomi had dinsdag de aankondiging van de Xiaomi 13 Ultra, maar er is nog meer nieuws van de fabrikant. Een nieuwe activity-tracker is namelijk ook aangekondigd. Maak kennis met de nieuwe Xiaomi Band 8.

Xiaomi Band 8

Een nieuwe activity-tracker is de Xiaomi Band 8. Ook deze gadget is nu aangekondigd door het merk, net als dat we de Xiaomi Pad 6 en de Xiaomi 13 Ultra zagen. Nieuw is dat je hem bijvoorbeeld ook om je nek kunt dragen of aan je (wandel-)schoenen kunt bevestigen. Er is nog steeds het 1,62 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 490 x 192 pixels. Wel is de helderheid hoger dan de Band 7; 600 nits tegenover 500 nits bij het vorige model.

Je kunt kiezen uit verschillende banden, waaronder van metaal, leer en nylon. De tracker is 5ATM waterdicht en heeft een gewicht van 27 gram. Je kunt met de verschillende sensoren dezelfde acties uitvoeren als zijn voorganger. Dit betekent een hartslagmeter, het meten van je zuurstofgehalte in je bloed en het bijhouden van de stress en slaap. Dankzij de versnellingsmeter kun je nog beter je bewegingen tracken. Je hebt in de Xiaomi Mi Fitness app ook verschillende oefeningen die je uit kunt voeren.

Volgens Xiaomi gaat de batterij 16 dagen mee met normaal gebruik. Gebruik je het Always On Display op de Xiaomi Band 8, dan behaal je een batterijduur van 6 dagen. De 190 mAh accu moet met de meegeleverde oplader in een uur opgeladen zijn. Er is nog niets bekend over een komst naar andere landen dan China.