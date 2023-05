Sony Xperia 1 V en Xperia 10 V aangekondigd: de nieuwe pareltjes

Sony heeft zojuist twee nieuwe producten aangekondigd. We maken vandaag kennis met de nieuwe Sony Xperia 1 V en de Xperia 10 V. Met deze aankondiging zien we onder andere de nieuwe high-end smartphone van het merk.

Sony Xperia 1 V en Xperia 10 V aangekondigd

De eerste toestellen in de line-up voor 2023 van Sony zijn zojuist aangekondigd. Het doek wordt gehaald van de Sony Xperia 1 V en de Xperia 10 V. Hierbij gaat het dus om het flagship- en het basismodel, zoals dat zo mooi genoemd wordt. De Xperia 5-modellen vallen in de ‘Premium-serie’ en deze wordt waarschijnlijk op een later moment aangekondigd.

Sony Xperia 1 V

De focus ligt weer duidelijk op het gebruik van alles wat je op een vlaggenschip verwacht. Het merk heeft bij de Sony Xperia 1 V dan ook weer aandacht besteed aan de camera op het toestel. Zo beschikt de nieuwe Xperia 1 V over de nieuwe Exmor T beeldsensor voor nog hogere lichtgevoeligheid en minder ruis. Dit moet zich vooral gaan bewijzen in situaties met weinig licht. Ook andere technieken en mogelijkheden zorgen voor deze verbeteringen. Sony belooft met name verbeteringen in portretten, die nog beter vastgelegd moeten worden. Met de S-Cinetone for Mobile technologie, worden de huidtinten nog beter vastgelegd. Deze techniek kennen we al van de Alpha-camera’s.

Camera

Voor iedere gebruiker is er een fijne eigenschap aan de camera-app op de Sony Xperia 1 V. Je kunt namelijk een creatieve uitstraling toevoegen aan je foto’s, met dank aan de keuze voor zes presets. Deze zorgen voor elk een eigen look en feeling aan de foto, waaronder in het vastleggen van kleuren. Ook de nachtmodus is door Sony verbeterd, net als de mogelijkheden van AI en autofocus. Sony verwijst hierbij meermaals weer naar de camera’s die het uitbrengt in de Alpha-serie; de systeemcamera’s van het merk. Tevens is er Focus Peaking, waarmee je direct ziet waar het onderwerp scherp is.

Ook zijn er tal van verbeteringen voor vloggen. Met Product Showcase, wordt er automatisch gefocust op het product dat in beeld wordt gebracht tijdens het opnemen van een vlog. Ook op het gebied van het opnemen van geluid belooft Sony de nodige verbeteringen in de Xperia 1 V. In de videocamera-app kun je de livechat functie integreren.

Even de technische details; de hoofdcamera telt 48 megapixel (f/1.9), waarbij deze beschikt over de nieuwe Exmor T sensor. Verder is er een 16mm groothoeklens met een diafragma van f/2.2, welke de beelden vastlegt in 12 megapixel. De 12MP telelens biedt een zoomrange van 85-125mm met een diafragma van f/2.3-f/2.8. Tevens maak je gemakkelijk je beelden, doordat Sony nog steeds haar toestellen voorziet van een fysieke sluitertoets.

Andere specificaties

De Sony Xperia 1 V biedt een 6,5 inch 4K HDR 120Hz OLED-scherm, welke geen variabele verversingssnelheid heeft. Er zijn stereo-speakers, waarvan Sony belooft de beste geluidskwaliteit te bieden. Er is ondersteuning voor 360 Reality Audio via de diensten TIDAL, Amazon Music en Nugs.net. Opvallend is dat er zelfs een 3,5 millimeter aansluiting is om een headset aan te sluiten. Dat zien we vrijwel nooit meer op smartphones in dit segment. Ook het opnemen van muziek is geen enkel probleem met de Xperia 1 V dankzij technieken waarover de telefoon beschikt.

Sony heeft de opvolger van de Xperia 1 IV voorzien van de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Een processor die we in vrijwel alle high-end smartphones vandaag de dag tegenkomen. Voor de gamers zijn er de nodige verbeteringen die je van een high-end telefoon mag verwachten. Sony biedt een 5000 mAh batterij met 30W laden, of 15W draadloos. Middels Adaptive Charging belooft Sony dat de batterij nog langer meegaat en na drie jaar nog meer dan 80 procent van zijn originele capaciteit overheeft. Er is 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Tevens is het toestel IP65/68 gecertificeerd en dus stof- en waterdicht.

De Sony Xperia 1 V is verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en zilver. Voor nog betere grip, biedt de fabrikant een speciale zover die je tevens verticaal en horizontaal neer kunt zetten.

Sony Xperia 10 V

De beste batterij, in een lichte behuizing, zo omschrijft Sony de nieuwe Sony Xperia 10 V. Met een gewicht van 159 gram is het toestel inderdaad vrij licht. De smartphone biedt stereo-speakers en heeft een 5000 mAh batterij aan boord. Ook hier zien we de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en is er 360 Reality Audio ondersteuning. De schermhelderheid van het 6,1 inch OLED-scherm ligt 1,5x hoger dan bij het vorige model; de Sony Xperia 10 IV.

De Sony Xperia 10 V wordt voorzien van een 16mm 8MP groothoek, 26mm 48MP hoofdlens en 54mm 8MP telefotolens. Dankzij de grotere beeldsensor moet je ook in omgevingen met minder licht mooie foto’s kunnen maken. Dit mede dankzij de aanwezigheid van optische beeldstabilisatie.

Bang voor water en stof hoef je niet te zijn. De Sony Xperia 10 V is voorzien van een IP65 en IP68 certificering. Met een formaat 155 x 68 x 8,3 millimeter, belooft Sony dat het toestel gemakkelijk met één hand te bedienen is. Opvallend is dat Sony dezelfde Snapdragon 695 processor in het toestel stopt. Deze zagen we eerder al bij de Xperia 10 IV, de voorganger van de Mark 5. Volgens Sony is dit de beste keuze in dit segment.

Wit, zwart, groen en lavendel zijn de kleuren waaruit je kunt kiezen. Deze kleuren matchen weer met de nieuwe Sony WF-C700N earbuds die sinds kort op de markt zijn.

Bij beide toestellen wordt geen oplader meegeleverd. Volgens Sony om zo minder impact te leveren op het milieu. De telefoons worden geleverd in een nieuw ontworpen doos van 100 procent papieren materiaal.

Beschikbaarheid

De Sony Xperia 10 V komt voor 449 euro naar Europa. Daar is hij vanaf medio juni verkrijgbaar. Voor de Sony Xperia 1 V betaal je 1399 euro en daarvoor kun je vanaf eind juni bij de winkel terecht. Er is met geen woord gerept over het updatebeleid. Zodra we hierover meer informatie hebben, houden we je op de hoogte.

