Sony Xperia 5 V duikt op: krijgt 33W snelladen

Er is nieuwe informatie over de Sony Xperia 5 V. De telefoon van de Japanse fabrikant is opgedoken bij een keuringsinstantie, waardoor we meer informatie krijgen over het toestel.

Sony Xperia 5 V

De nieuwe smartphone van Sony, de Sony Xperia 5 V, wordt binnenkort verwacht. Over de smartphone zijn nu nieuwe berichten opgedoken. Dit dankzij een bezoek aan een keuringsinstantie. Het toestel, dat daar nog XQ-DQ72 als codenaam heeft, krijgt de ondersteuning voor 33W laden. Deze oplader zal niet meegeleverd worden, maar apart verkocht worden.

Eerder verscheen al het bericht dat de Xperia 5 V met een Snapdragon 8 Gen 2 processor komt. Deze wordt bijgestaan door (maximaal) 16GB aan werkgeheugen. Verdere specificaties over het nieuwe toestel van Sony zijn nog niet bekend.

Onduidelijk is wanneer Sony de nieuwe telefoon aan wil kondigen. Het is ook nog wachten op de Xperia 1 V, die doorgaans in de tijdspanne mei-augustus gepresenteerd wordt. De 5-serie volgt meestal in de herfst. De kans bestaat dat er door Sony afgeweken wordt van deze strategie. Eerder ging al het bericht rond dat er een compacte Sony Xperia op de planning staat.