Sony Xperia 10 V renders verschijnen met bekend ontwerp

Vorig jaar bracht Sony de Xperia 10 IV uit en het ligt in de lijn der verwachting dat er dit jaar een Xperia 10 V opvolger uitkomt. Nieuw verschenen renders geven een beeld van de nog niet aangekondigde Sony Xperia 10 V. Wat zijn de verschillen met het model van vorig jaar?

Sony Xperia 10 V renders

Verschenen er vorige maand renders van de Sony Xperia 1 V, nu is het de beurt aan de Sony Xperia 10 V als opvolger van de Xperia 10 IV. Op het internet zijn beelden verschenen van dit nog niet aangekondigde toestel.

Wat meteen opvalt is de gelijkenis met het model van vorig jaar. Zo is niet alleen de vorm gelijk maar zitten ook de knoppen op precies dezelfde plaats. De Sony Xperia 10 V krijgt de afmetingen 153.3 x 68.4 x 8.5 millimeter en is daarmee net iets dikker geworden in vergelijking met vorig jaar.

Volgens geruchten zal de 10 V de eerste in de 10 serie zijn met stereo luidsprekers. Ook is het scherm iets groter geworden en meet het nu een scherm diagonaal van 6.1 inch.

Wanneer Sony de nieuwe Xperia 10 V zal aankondigen is nog niet duidelijk en ook zijn de precieze specificaties nog niet bekend. De verwachting is wel dat Sony rond mei haar line-up bekend zal maken.