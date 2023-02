Sony Xperia 10 III en Xperia 10 IV krijgen Android 13

Voor twee toestellen van Sony rolt de fabrikant een nieuwe update uit. Het is de update naar Android 13 voor de Xperia 10 III en de Xperia 10 IV. Na de update krijg je toegang tot een aantal nieuwe functies en verbeteringen.

Sony Xperia 10 III en IV met Android 13

Sony rolt de update naar Android 13 uit voor twee toestellen uit de Xperia 10-serie. Het is de beurt aan de Sony Xperia 10 III en de Sony Xperia 10 IV die allebei de update krijgen vanaf nu. Een aantal weken geleden werden verschillende andere modellen van Sony al bijgewerkt met Google’s nieuwste Android-versie. Samen met de Android 13 update, wordt ook beveiligingsupdate december 2022 meegeleverd. Goed om te weten is dat de uitrol gefaseerd uitgerold wordt, waardoor het even kan duren totdat iedere gebruiker de nieuwe versie binnen ziet komen.

Met de komst van Android 13 kun je profiteren van verschillende nieuwe functies en verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwde mediaspeler en nog meer kleuropties in Material You. Bij de laatstgenoemde functie worden de kleuren van de ingestelde achtergrond overgenomen in de interface. Met Android 13 krijg je ook meer inzicht in de privacy en beveiliging van je toestel en zijn er verschillende andere verbeteringen doorgevoerd, waaronder snelheidsverbeteringen.

Als je de update voor je Xperia 10 III of Xperia 10 IV kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Sony Xperia 10 IV Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend