Specificaties van Sony Xperia 10 V verschenen

Sony komt volgend jaar met de 2023-generatie van de Sony Xperia 10; de Xperia 10 V. De smartphone komt nu in het nieuws met de uitgelekte specificaties.

Sony Xperia 10 V in het nieuws

Sony bracht in het afgelopen jaar de Xperia 10 IV uit en het lijkt erop dat we volgend jaar de nieuwe Sony Xperia 10 V kunnen verwachten. Sony komt nu in het nieuws met de nieuwe telefoon, waarbij we meer te weten komen over de specificaties van de smartphone. Sony zal het toestel niet van al te grote veranderingen voorzien, zo is de verwachting. In ieder geval is duidelijk dat we de Snapdragon 6 Gen 1 chipset van Qualcomm onder de motorkap gaan vinden.

De huidige Xperia 10 IV van Sony

Tevens zal het OLED-scherm een klein beetje groeien; een 6,1 inch scherm in tegenstelling tot het 6,0 inch display bij het huidige model. Het huidige model biedt een verversingssnelheid van 60Hz, maar het is onbekend wat de refresh-rate wordt van het nieuwe model. Sony voorziet de Xperia 10 V van 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Verwacht wordt verder een grotere batterij; 5150 mAh tegenover de huidige 5000 mAh accu. De oplaadsnelheid zou niet veranderen en komt uit op 30 watt.

Als we de verdere informatie bekijken, dan is het nog onbekend wat we van de camera van de Sony Xperia 10 V kunnen verwachten. Het huidige model is voorzien van een triple-camera opstelling met 12MP + 8MP + 8MP. Verwacht wordt dat de aankondiging niet voor het tweede kwartaal van 2023 plaatsvindt. Het huidige model kwam in mei in de spotlights te staan.