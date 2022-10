‘Sony werkt aan compacte Xperia met 5,5 inch scherm’

Sony is van plan om een nieuwe compacte smartphone uit te brengen. Jarenlang was Sony de enige fabrikant die compacte Android-toestellen uitbracht, dat moet nu weer gebeuren.

Xperia Ace 4 wordt nieuw kleintje

In het geruchtencircuit gaat het over een nieuwe compacte smartphone van Sony. Binnenkort zou de Japanse fabrikant van plan zijn om de Sony Xperia Ace 4 aan te kondigen. Dit is een modelreeks die al gevoerd wordt in Japan, maar niet hier bekend is. Echter zou volgens het laatste gerucht deze smartphone onder een andere naam wereldwijd uitgebracht kunnen worden, en mogelijk daarmee ook in Nederland.

De Sony Xperia Z3 Compact uit 2014

Op basis van de tot nu toe bekende informatie komen we een aantal zaken te weten. Het nieuwe compacte toestel krijgt een 5,5 inch OLED-scherm mee met een resolutie van 2520 x 1080 pixels en de van Sony bekende 21:9 beeldverhouding. Aan boord zou Sony de nog nieuw aan te kondigen Snapdragon 4 Gen 1 chipset willen plaatsen. Verder wordt gesproken over 6GB RAM en 128GB opslagruimte.

Voor de batterijcapaciteit wordt een accu van 4500 mAh verwacht. Als de informatie klopt, dan kan deze batterij opgeladen worden met een laadkracht van 18W. Wanneer de smartphone precies aangekondigd wordt is niet bekend. Voor nu wordt gesproken over het jaar 2023.