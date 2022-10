Sony Xperia 5 IV vanaf nu te koop in Nederland: high-end in compact huisje

Sony heeft haar nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. De telefoon in kwestie is de Sony Xperia 5 IV, een high-end smartphone in een compacter jasje. Wat moet je weten over de telefoon?

Sony Xperia 5 IV is verkrijgbaar

De nieuwe Sony Xperia 5 IV is vanaf nu te koop in Nederland. Deze telefoon werd op de eerste dag van september aangekondigd en na een paar weken dus te koop. De smartphone moet high-end specificaties bieden in een compacter jasje. Het is een segment dat weer wat meer wordt aangesneden. Ook Asus doet dat, zo schreven we in de Asus Zenfone 9 review. Een groot verschil; die Asus is wel een stuk goedkoper.

Sony biedt op de Xperia 5 IV een 6,1 inch OLED-scherm met een Full-HD+ beeldscherm. De telefoon wordt geleverd met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, heeft 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Daarbij is het toestel uitgerust met een triple-camera met 12MP hoofdlens en een 5000 mAh batterij met 30W snelladen. Voor het toestel moet je 1049 euro neertellen. Je kunt hem kopen bij Coolblue, Belsimpel, Bol.com en Mobiel. Tijdelijk krijg je hier Linkbuds S bij cadeau.