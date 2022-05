Sony LinkBuds S gelanceerd: de kleinste, lichtste noise-cancelling earbuds

Sony heeft een nieuwe set earbuds aangekondigd; de Sony LinkBuds S. Deze nieuwe accessoire zijn de lichtste en kleinste noise cancelling oordopjes die er zijn, zo stelt Sony. Ze wegen slechts 4,8 gram waardoor ze lekker comfortabel moeten zitten.

Sony LinkBuds S

Nadat we eerder al kennis konden maken met de Sony LinkBuds, is het nu tijd voor een ander nieuw audioproduct van de fabrikant; de Sony LinkBuds S. Dankzij speciale technieken is er de verbeterde digitale noise cancelling en blijf je dankzij de Ambient Sound Mode ook op de hoogte van wat er ‘offline’ gebeurt. Het storende achtergrondgeluid wordt weg gefilterd, zodat je kunt genieten van je muziek. Voor het beste geluid is er Sony’s High-Resolution-Audio Wireless geluidstechnologie en moet ook de gesprekskwaliteit van telefoongesprekken van hoge kwaliteit zijn.

De Sony LinkBuds S is voorzien van vier microfoons en middels deze, en de sensoren worden geluidssignalen verwerkt. Wanneer je begint met praten, kun je ervoor kiezen om een gesprek te voeren, zonder de oordopjes uit de oren te halen. Op de buds zit een touch-pad die ook functies toevoegt en er is ondersteuning voor de Google Assistent. Met een enkele aanraking kun je ook snel een Spotify afspeellijst starten.

Ingress

Er is ook gewerkt aan een samenwerking met Niantic; de fabrikant zegt hierover het volgende;

Sony werkt op het gebied van audio-AR samen met Niantic. Deze samenwerking biedt niet alleen een bijzondere game-ervaring om naar te kijken, maar ook fantastisch om naar te luisteren. Wanneer gamers de game ‘Ingress’ spelen met gebruik van de LinkBuds S biedt de sensor- en ruimtelijke geluidstechnologie een nieuwe geluidservaring waarin het geluid wordt weergegeven in richting van het gezichtsveld. Sony en Niantic geven binnenkort meer informatie over de lancering van dit nieuwe concept en de beschikbare gametitels.

De batterij gaat zes uur lang mee en met een volgeladen case kun je daar 14 uur aan vastplakken. Met vijf minuten laden heb je er weer 60 minuten bij. Sony brengt de nieuwe LinkBuds S eind mei uit in Nederland voor 200 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit en ecru. Je kunt ze nu direct bestellen bij Coolblue.