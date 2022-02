Sony komt met nieuwe LinkBuds oordopjes

Sony heeft een nieuwe set oordopjes aangekondigd, welke voorzien zijn van een interessant ontwerp. Het gaat om de Sony LinkBuds, welke ook naar Nederland en België komen. De oordopjes kennen een fijne werking met muziekdienst Spotify.

Sony LinkBuds

Een nieuw product wordt toegevoegd aan de line-up van Sony. Het audioproduct in kwestie is de Sony LinkBuds, een nieuwe headset die voorzien is van een opvallend ontwerp. De oordopjes hebben een open ringontwerp, waardoor je als gebruiker altijd in verbinding moet zijn met de omgeving, zo stelt Sony. Ondanks het zeer compacte design moeten ze zorgen voor een helder geluid; zowel bij muziek als bij telefoongesprekken. Verder bieden ze ruimtelijk geluid voor tijdens gaming, thuiswerk en dergelijke toepassingen.

Volgens Sony zijn de LinkBuds oordopjes comfortabel genoeg om de hele dag te dragen. Daarbij is er een innovatieve tik-bediening voor een beter gebruiksgemak. Zo kun je je Spotify afspeellijst starten met een tik van je vingertop. Daarnaast kun je smart listening functies gebruiken, die het bedienen makkelijker maken. Met Speak-to-Chat kun je eenvoudig korte gesprekken met iemand voeren, zonder dat je de LinkBuds uit je oren hoeft te halen. Verder kun je de stemassistent gebruiken zoals Ok Google of Alexa. Je kunt de LinkBuds verbinden middels Fast Pair, middels Swift Pair kun je ze ook snel koppelen met een Windows 10 of Windows 11 apparaat.

De LinkBuds hebben IPX4 certificering en zijn daarmee spatwaterbestendig. Verder kun je ze met een volle accu 5,5 uur lang gebruiken. Met een volgeladen case komt dit uit op 12 uur. Met tien minuten snelladen heb je 90 minuten batterij. De LinkBuds komen later deze maand in antraciet/grijs en wit voor 180 euro beschikbaar. Je kunt ze kopen bij Coolblue.