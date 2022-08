Sony is een fabrikant met een portfolio rijk aan uiteenlopende producten. Van televisies tot aan de PlayStation en van de smartphones tot aan audio-producten. In het verleden hebben z ze ook tablets uitgebracht; zoals de Xperia Tablet S. Die bespreken we vandaag in ‘De vergeten tablet’.

Sony Xperia Tablet S

De Sony Xperia Tablet S verscheen in 2012 op de markt als opvolger van de Xperia Tablet, en zagen we ook terug in Nederland. Het meest in het oog springend was het ontwerp van deze tablet. Het ontwerp was namelijk geïnspireerd op een gevouwen tijdschrift, waarbij gekozen werd voor een metalen behuizing. Waar veel merken kozen voor een 10,1 inch scherm, bleef het bij de Xperia Tablet S bij een 9,4 inch paneel. Een LCD-scherm met een resolutie van (slechts) 800 x 1280 pixels, en dus geen Full-HD resolutie. In vergelijking met de voorganger kreeg de Tablet S een dunner en lichter ontwerp, er was een verbeterde camera en ook de processor presteerde sneller.

Sony voorzag de Xperia Tablet S van een slot voor een geheugenkaart en ook was het apparaat leverbaar als 3G-model. Het opladen ging via de eigen Sony-aansluiting en ook was er de mogelijkheid een headset aan te sluiten via de 3,5 millimeter aansluiting. Nog even over de eigen Sony-aansluiting; middels een speciale adapter kon je ook de HDMI-functionaliteit gebruiken. Dankzij de infraroodpoort op de tablet, kon je het apparaat ook als afstandsbediening laten functioneren.

Op de tablet was Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich te vinden. Deze versie van Android werd door Sony aangepast met de eigen Xperia interface. Later verscheen voor de Sony Xperia Tablet S nog een update naar Android 4.1.1 Jelly Bean. De aandrijving gebeurde met de NVIDIA Tegra 3 quad-core processor, welke met 1GB RAM kwam en 16, 32 of 64GB interne opslagruimte. Er was een 8 megapixel camera met autofocus, of een 1 megapixel front-camera. De accucapaciteit kwam uit op 6000 mAh.

Er waren verschillende toepassingen beschikbaar op de Xperia Tablet S. Sowieso al omdat je toegang had tot de Android Market, maar ook vanuit de fabriek waren er toepassingen. Zo was er een Scrapbook-app, waarmee je plakboeken maken met notities, krabbetljes en meer. Boeken konden gedeeld worden als PNG-afbeelding. Ook kon je via Clip screenshots maken, deze uitsnijden en bewerkingen op uitvoeren.

In de promoties werd door Sony de tekst ‘spatwaterdicht’ gebruikt. Echter werd er op een later moment een fabricagefout ontdekt tussen het scherm en de behuizing. Dit zorgde ervoor dat de tablet niet meer waterdicht was. De verkoop werd hierop gestaakt. Er kwam een terugroepactie waarna de verkoop weer hervat werd. Sony bracht de Xperia Tablet S kwam op de markt voor 399 euro.

