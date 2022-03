De vergeten tablet: HTC Flyer uit 2011

HTC kende enkele jaren geleden betere tijden dan nu. Het is nu nagenoeg stil rondom de Taiwanese fabrikant. Elf jaar geleden verscheen de eerste tablet van het bedrijf; de HTC Flyer. Ken je die nog? We bespreken hem deze week in onze ‘Vergeten-rubriek’.

HTC Flyer

We nemen je in deze editie van ‘De vergeten..’ mee naar een tablet die in 2011 uitgebracht werd; de HTC Flyer. De tablet van de Taiwanese fabrikant werd gepresenteerd tijdens het Mobile World Congress van dat jaar. Uiteraard was ook dit apparaat, net als de verschillende smartphones, voorzien van de eigen Sense UI. Anders dan destijds andere tablets, werd deze Flyer geleverd met een stylus, die je kon gebruiken om bijvoorbeeld aantekeningen te maken, of te gaan tekenen. Ook het selecteren en markeren van tekst werd met de geïntegreerde stylus kinderspel en deze kon gebruikt worden voor het bewerken van foto’s. Tevens was er de mogelijkheid om audio-notities te maken, die gekoppeld werden aan de aantekeningen.

De HTC Flyer had een schermgrootte van 7,0 inch; een LCD-scherm met een resolutie van 1024 x 600 pixels. Het scherm was met deze grootte wat aan de kleine kant, al zagen we meerdere tablets met deze schermgrootte rond die tijd. Denk bijvoorbeeld aan de BlackBerry PlayBook. HTC vervaardigde het toestel uit aluminium. De tablet werd aangedreven door een 1,5GHz single-core processor van Qualcomm, dus nog geen dual-core processor die we in die tijd al wel vaker tegenkwamen. Er was 1GB aan werkgeheugen beschikbaar, samen met 16GB of 32GB aan opslagruimte. Daarbij was de Flyer voorzien van ondersteuning voor Flash in de browser.

Met de HTC Flyer had je een stijlvolle en typisch herkenbare HTC-tablet in huis. Hoewel Android 3.0 Honeycomb, dat speciaal geoptimaliseerd was voor tablets, al even uit was, leverde HTC de Flyer met Android 2.3 Gingerbread. Later verschenen nog updates, tot en met Android 3.2 Honeycomb. Leuk detail; het was vrij uniek dat de navigatietoetsen toen automatisch meedraaide met de kant van het scherm. Er was WiFi, en ook in Nederland kon je ervoor kiezen de 3G-versie aan te schaffen van de Flyer. De tablet had GPS aan boord, net als Bluetooth en een Micro-SD geheugenkaartslot voor een kaartje tot 32GB.

Foto’s maken met de HTC Flyer kon met de 5 megapixel camera aan de achterzijde van het toestel. Voorop zat een 1,3 megapixel front-camera. De HTC Flyer bood een 4000 mAh accu en deze kon opgeladen worden via de micro-USB aansluiting aan de onderzijde van de Flyer. Het downloaden van applicaties en games kon via de Android Market, dat nu beter bekend is als de Google Play Store.

In Nederland kwam de HTC Flyer 16GB op de markt voor een bedrag van 520 euro. Voor 100 euro meer had je de versie met 32GB opslagruimte en 3G.



HTC Flyer samengevat in 3 punten