Sony begint uitrol Android 13 voor Xperia 1 IV en 5 IV

Sony Xperia 1 IV en 5 IV krijgen Android 13

Als we één fabrikant moeten noemen die totaal onduidelijk is over het updatebeleid, dan is dat Sony wel. We weten enkel dat we twee Android-updates kunnen verwachten en twee jaar aan beveiligingsupdates, maar verder wordt er slecht gecommuniceerd vanuit de fabrikant. Het is dan ook stiekem wel een verrassing dat Sony er blijkbaar vaart achter heeft gezet om Android 13 beschikbaar te stellen voor enkele toestellen. Als derde fabrikant (na OnePlus en Samsung) is nu Sony namelijk aan de beurt met het uitrollen van Android 13.

Als eerst wordt de update verspreid naar de Xperia 1 IV en de Sony Xperia 5 IV, zo laat Sony weten. Dit betekent dat de met de 1 IV tegelijkertijd aangekondigde Xperia 10 IV, de update nog niet direct krijgt. We verwachten dat dit nog wel volgt. Daarnaast verwachten we de update naar Android 13 ook voor oudere modellen van Sony. Door de slechte communicatie vanuit Sony is echter onbekend welke toestellen, wanneer de update zullen krijgen.

Met Android 13 worden weer verdere verbeteringen doorgevoerd in het mobiele besturingssysteem. Gebruikers krijgen meer privacy-instellingen en nog meer kleurkeuzes in de Material You-skin, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de kleuren van de achtergrond. Verder kun je in Android 13 instellen in welke taal, je welke app wilt openen. Maar er zijn meer nieuwe functies.

De update naar Android 13 wordt vanaf nu uitgerold naar de twee modellen van Sony. Het kan echter even wat tijd in beslag nemen totdat de update bij iedereen beschikbaar is. Je krijgt hiervan op je smartphone een notificatie als dit het geval is.

