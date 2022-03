Sony Xperia 10 IV: renders van de nieuwe mid-end smartphone

De Xperia 1 IV en de Xperia 5 IV kwamen al voorbij; nu zien we de Sony Xperia 10 IV. Wat valt op bij de vierde generatie Xperia 10?

Sony Xperia 10 IV renders

OnLeaks is geen onbekende naam in de smartphonewereld. De leaker heeft nu beelden gedeeld van de nieuwe Sony Xperia 10 IV. Deze smartphone zal net als zijn voorganger(s) uitgebracht worden in het mid-end segment. Eerder zagen we al beelden en specs van de Xperia 5 IV en de Xperia 1 IV.

De nieuwe smartphone van Sony wordt binnenkort verwacht, samen met de twee andere net genoemde modellen. Het toestel krijgt een 6,0 inch scherm met vrij platte zijkanten. Het ontwerp is weer herkenbaar Sony met relatief dikkere schermranden. Wanneer we de telefoon precies kunnen verwachten is nu nog niet duidelijk.

De foto bovenaan het artikel toont de Xperia 10 III