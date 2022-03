Sony Xperia 1 IV renders laten vertrouwd ontwerp zien

Sony staat erom bekend dat het met haar design niet heel veel geks uithaalt, het blijft vasthouden aan het traditionele ontwerp. Dat zal ook bij de Sony Xperia 1 IV aanwezig zijn, zo blijkt uit nieuwe renders.

Renders van Xperia 1 IV

De vierde generatie van de Sony Xperia 1-serie komt eraan. De fabrikant zal binnenkort de nieuwe Sony Xperia 1 IV presenteren; een telefoon in het high-end segment. Met dank aan leaker OnLeaks krijgen we een eerste beeld te zien van de nieuwe telefoon van Sony. Duidelijk is dat Sony vasthoudt aan haar eigen vertrouwde (verouderde?) ontwerp. Sony stapte nooit aan boord van de notch-trein, of het randloze ontwerp. Het bleef wel vasthouden aan het 21:9 scherm.

Sony lijkt dat met de Xperia 1 IV voort te zetten; geen dunne schermranden, geen notch, wel het vertrouwde ontwerp met een vrij hoekig design. De beelden zijn gebaseerd op de tot nu toe bekende informatie. We zien een cameramodule die lijkt op die van het huidige model, de Xperia 1 III. De vingerafdrukscanner zit bij Sony nog altijd niet in het scherm, maar in de power-button. De 3,5 millimeter aansluiting is nog steeds aanwezig. We verwachten in ieder geval een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, verder is het nog afwachten wat Sony voor ons in petto heeft.

Foto bovenaan het artikel toont de Xperia XZ