Sony Xperia 1 IV wordt in mei verwacht; eerste geruchten gaan rond

De eerste berichten over de nieuwe high-end smartphone van Sony komen binnenrollen. Naar verluidt zou Sony de nieuwe Xperia 1 IV in mei willen aankondigen. Nu komen we de eerste specificaties van het toestel te weten.

Sony Xperia 1 IV op komst

Als het gaat om smartphonegeruchten, gaat het lang niet zo vaak over Sony als bijvoorbeeld bij Samsung, Motorola en andere fabrikanten. Sowieso is het portfolio van Xperia-toestellen vele malen kleiner dan bij andere fabrikanten. Eind vorig jaar was daar de Sony Xperia Pro-I die voor fotografen en filmers het allemaal een niveau hoger moet tillen, maar eigenlijk niet voor de doorsnee consument. Verder is er keuze uit de Xperia 10 III in het middensegment; de Xperia 5 III en de Xperia 1 III. Die laatste zal in mei een opvolger krijgen, zo wordt duidelijk uit nieuwe geruchten.

De Xperia 1 III

De informatie is nog wat summier, maar een eerste indruk krijgen we alvast. Sony zal de telefoon uitrusten met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chip van Qualcomm. Daarbij zou Sony minstens 12GB aan RAM-geheugen willen toevoegen, waarbij er ook keuze moet zijn uit 16GB. Het interne geheugen komt uit op 256GB/512GB en de accu krijgt een capaciteit van 5000 mAh. Deze batterij kan weer opgeladen worden met 45W, of er kan ook eventueel draadloos geladen worden. Over de opstelling van de camera is ook alvast wat informatie. Zo komen er drie lenzen, met een nieuwe hoofdlens, een groothoeklens en een telelens die om kan gaan met verschillende brandpuntafstanden. Er wordt zelfs verwacht dat Sony als één van de weinige fabrikanten vast blijft houden aan een 3,5 mm headset-aansluiting.

We vermoeden dat in de komende tijd nog wel wat meer informatie uitlekt. We zijn vooral benieuwd of Sony vasthoudt aan het herkenbare ontwerp, of dat het voor een compleet nieuw design gaat. Zelf denken we dat Sony geen gekke fratsen uithaalt voor het ontwerp van de Sony Xperia 1 IV.