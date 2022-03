Sony Xperia 5 IV in geruchtencircuit: krijgt Snapdragon 8 Gen 1 chipset

De Sony Xperia 1 IV ging eerder al rond in het geruchtencircuit; nu is het tijd voor de smartphone uit de 5-serie. De Sony Xperia 5 IV wordt binnenkort verwacht en nu is de smartphone opgedoken in het nieuws. Wat zal de nieuwe telefoon bieden?

Sony Xperia 5 IV

De vierde generatie van de Sony Xperia 5, welke de naam Sony Xperia 5 IV zal dragen, wordt binnenkort verwacht. Sony bracht vorig jaar april de huidige Xperia 5 uit, dus het is de verwachting dat de fabrikant binnenkort een nieuwe versie uitbrengt van het model. De telefoon krijgt de naam Xperia 5 IV en over dit model is nu het één en ander aan informatie opgedoken.

Naar verluidt houdt Sony vast aan de beeldgrootte van 6,1 inch. Waar het huidige model 168 gram weegt, moet dit bij het nieuwe model uitkomen op 180 gram. Aan zowel de voor- als aan de achterkant plaatst Sony Gorilla Glass Victus glas, zo meldt de bron. Verder krijgt het toestel de Snapdragon 8 Gen 1 chipset en er zal zelfs een 3,5 millimeter aansluiting zijn voor een headset. De Sony Xperia 5 IV staat verder op het lijstje om een grotere accucapaciteit te krijgen, waar dit bij het huidige model nog uitkomt op 4500 mAh.

Nieuws is er ook over de camera van de Sony Xperia 5 IV. Deze moet beschikken over een 12 megapixel hoofdlens, een camera die we eerder al zagen op de Xperia 1 II. De telefoon wordt verder uitgerust met een 12 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telelens. Deze maakt het mogelijk om over te gaan naar een 3x en 4,4x vergroting. Met deze specificaties lijkt het erop dat de camera overeenkomt met die van zijn voorganger. De kans is wel aanwezig dat Sony aan de software gesleuteld heeft.

Wanneer we de nieuwe telefoon te zien krijgen is op dit moment niet bekend. Daarnaast zijn er nog geen beelden verschenen van de Sony Xperia 5 IV.