Livestream: volg de Sony Xperia aankondiging van 2022

Deze ochtend is het zover. Sony presenteert één of meerdere nieuwe toestellen voor Europa. De fabrikant komt naar verwachting in ieder geval met de Sony Xperia 1 IV, maar wat kunnen we allemaal verwachten? Je hoeft in ieder geval niets te missen dankzij de livestream.

Sony Xperia aankondiging livestream

Vanochtend heeft Sony een aankondiging gepland staan voor de uitbreiding van de Xperia-reeks. De fabrikant komt met in ieder geval één nieuwe Xperia-smartphone, al gaan er geruchten over meer toestellen. Als we de geruchten erbij pakken die tot nu toe zijn verschenen gaat het over drie toestellen; de Xperia 1 IV, de Xperia 5 IV en de Xperia 10 IV. Of we alle drie deze toestellen ook te zien krijgen, dat is afwachten.

De komst van de Sony Xperia 1 IV lijkt vrij zeker. Dit moet het nieuwe vlaggenschip van Sony worden. Traditioneel ligt de focus bij de Japanse fabrikant op sterke multimedia-eigenschappen. We verwachten veel van het beeldscherm, de camera en mogelijk nog meer. We hopen ook dat Sony meer openheid geeft over de updateplannen, want daar is Sony nog altijd erg vaag in. Deze ochtend gaan we het in ieder geval zien en horen.

Om 09:00 uur Nederlandse tijd begint de aankondiging welke je live kunt volgen via onderstaande livestream.