Sony aankondiging gepland voor nieuwe Xperia op 11 mei

Dit jaar heeft Sony nog geen nieuwe smartphone aangekondigd. Dit gaat volgens de laatste informatie veranderen volgende maand. Op 11 mei staat een nieuwe Xperia-aankondiging gepland.

Sony aankondiging op 11 mei

Over een kleine twee weken krijgen we te weten welke plannen Sony heeft voor dit jaar. Al maandenlang heeft de Japanse fabrikant geen nieuw toestel gepresenteerd. In mei moet dat gaan veranderen. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat het op 11 mei in de vroege ochtend een persconferentie zal houden.

Wat we precies kunnen verwachten, dat wordt niet gedeeld. Volgens eerdere geruchten zou Sony van plan zijn om drie toestellen te presenteren; in de vierde generatie serie. Dit betekent een Xperia 1 IV, een Xperia 5 IV en een Xperia 10 IV. Van alle drie de toestellen zijn al berichten opgedoken, en moet 11 mei blijken of dit nieuws inderdaad klopt.

– Lees verder onder de foto

Bij de Xperia 1 IV verwachten we een Snapdragon 8 Gen 1 chipset en 5000 mAh accu met 45W snelladen. We verwachten zelfs een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en er komt een triple-camera. Bovenstaande render is al opgedoken. Ook de Xperia 5 IV zou deze processor krijgen, samen met een 6,1 inch scherm en een hogere accucapaciteit dan de huidige 4500 mAh. Van de Xperia 10 IV zijn onderstaande renders opgedoken. Gesproken wordt over een 6,0 inch scherm.

We hopen vooral dat Sony op 11 mei meer bekend maakt over het updatebeleid. Dat is van Sony momenteel bedroevend slecht. In de zin van; gebruikers moeten maar zien welke update wel of niet uitgerold wordt. Er is geen duidelijk updatebeleid.