‘Sony Xperia 10 II en Xperia 10 III krijgen spoedig Android 12’

De update naar Android 12 is al voor enkele smartphones van Sony uitgerold, binnenkort worden daar twee toestellen aan toegevoegd. Binnenkort wordt de update voor verschillende modellen beschikbaar gesteld.

Android 12 onderweg voor Xperia 10 II en III

Sony heeft de update naar Android 12 al verspreid voor de Sony Xperia III en de Sony Xperia 5 III. Daarbij is hij in verschillende regio’s al beschikbaar voor de Xperia 5 II, zo wordt gemeld. De Xperia 10-serie moest het vooralsnog doen zonder informatie over de update naar Android 12. Sony heeft op Instagram een foto gedeeld met de Xperia 10 II en de Xperia 10 III en daarbij de tekst Android 12.

Hoewel informatie over wanneer de update beschikbaar komt ontbreekt, lijkt het erop dat de update naar Android 12 onderweg is voor de twee devices. Interessant; want de Xperia 10 II is twee jaar oud en kwam op de markt met Android 10. Opvallend omdat deze telefoon juist in het mid-end segment werd uitgebracht, en een tweede Android OS-update is niet vanzelfsprekend.

Sony Xperia 10 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend