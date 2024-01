Sony rolt Android 14 uit voor Xperia 1 IV, 5 IV en 10 IV

De toestellen die door Sony in 2022 uitgebracht zijn, worden bijgewerkt met de update naar Android 14. De update wordt uitgerold naar de Xperia 1 IV, Xperia 5 IV en de Xperia 10 IV. De update brengt verschillende nieuwe functies en mogelijkheden.

Android 14 voor Sony’s uit 2022

De drie toestellen die door Sony in 2022 uitgebracht zijn, krijgen de update naar Android 14. Het is de nieuwste Android-versie die beschikbaar is, en Sony combineert de update met verschillende verbeteringen en verfijningen in de eigen interface. De update wordt vanaf nu verspreid voor de Sony Xperia 1 IV, de Sony Xperia 5 IV en de Sony Xperia 10 IV. De drie smartphones verschenen met Android 12. Zover bekend is dit de laatste Android versie-update die uitgebracht wordt voor de Sony-modellen, maar wie weet heeft Sony nog een verrassing voor de gebruikers.

Android 14 voor de Xperia’s brengt zoals gezegd verschillende verbeteringen. Sony heeft het bijvoorbeeld over flashing notifications. Dit betekent dat de flitser of het scherm kan ‘flitsen’ bij het ontvangen van meldingen of wanneer een alarm afgaat. Verder zijn de toestellen compatibel met de Find My Device-app, is Nearby Share uitgebreid en kun je de snelkoppelingen op het vergrendelscherm personaliseren met meer opties.

Hoewel de update vanaf nu beschikbaar wordt gesteld, kan het even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update binnen kunnen halen op hun smartphone. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

