‘Sony smartphone ziet er in 2025 totaal anders uit, heet geen Xperia’

Al jarenlang houdt Sony vast aan een bepaald ontwerp voor de smartphones. Over een tijdje zou Sony het echter over een andere boeg willen gooien. Het design van de smartphone van Sony moet er heel anders uit gaan zien. Wat kunnen we verwachten voor veranderingen?

Ander ontwerp voor Sony-smartphone

De Sony smartphone gaat er over een tijdje heel anders uitzien. Dit melden althans de geruchten. In 2025 zou Sony toestellen willen presenteren met een compleet ander ontwerp, waarbij Sony het dus radicaal anders wil doen. Wanneer je nu een Sony smartphone ziet, zie je niet veel veranderingen met jaren geleden. Al lange tijd is het ontwerp van Sony smartphones vrijwel hetzelfde, bijvoorbeeld zonder punch-hole voor de front-camera en vaak met wat dikkere schermranden. Over ruim een jaar moet dit gaan veranderen.

De Japanse fabrikant zou de front-camera achter het scherm willen plaatsen. Deze zou je dus zo op het eerste gezicht niet zien. Dat kennen we al van bijvoorbeeld Samsung, dat deze techniek gebruikt in het opengeklapte scherm van de Galaxy Z Fold 5. Bij Sony zouden we echter een andere techniek gaan zien. Er gaan zelfs geruchten dat Sony zou stoppen met de naam ‘Xperia’.

Het duurt nog even totdat het 2025 is, dus er kan nog van alles veranderen. Als er meer informatie hierover te melden is, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.

Sony Xperia 5 V Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 859,00 euro