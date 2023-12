De vergeten smartphone: Sony Xperia P

De Sony Xperia P is het toestel dat we deze week in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ nader gaan bekijken. Het design van dit toestel kennen we namelijk van verschillende andere modellen. Wat had deze smartphone te bieden?

Sony Xperia P

Sony heeft in de afgelopen jaren aardig wat smartphones uitgebracht. Zoals we van Sony en Sony Ericsson kennen, is dat de toestellen doorgaans een eigen ontwerp kennen dat afwijkt van die van andere fabrikanten. Dat was jaren geleden ook, zo ook met de Sony Xperia P. Deze smartphone bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Transparante balk

We gaan bijna twaalf jaar terug in de tijd. In de eerste maanden van 2012 kwam Sony namelijk met de Xperia P. Kenmerkend voor dit toestel was de transparante balk onder het scherm. Deze zagen we ook terug bij de Sony Xperia U en de Sony Xperia S. De balk was onderdeel van het zogenaamde NXT-design en was wit verlicht. In de balk zag je ook de icoontjes voor de navigatietoetsen.

Sony bracht de Xperia P uit met een aluminium behuizing, waarmee hij direct premium aanvoelde. Er was ook een notificatielampje, welke knipperde bij nieuwe gebeurtenissen zoals meldingen. Bij het opladen kon deze ook rood of groen branden, afhankelijk van wat de reden was dat het moest branden.

Aan poorten verder geen gebrek. Zo was de Xperia P door Sony uitgerust met zowel een micro-USB aansluiting als een micro-HDMI aansluiting. De simkaart klikte je als het ware in de sleuf, en was dus niet uitneembaar. Sony heeft jarenlang vastgehouden aan de 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, en die was dan ook op dit toestel terug te vinden.

Scherm

Over het scherm van de Sony Xperia P was iets bijzonders te melden. De smartphone was voorzien van een aantal technieken voor een betere weergave. Denk aan Mobile Bravia Engine, Reality Display en WhiteMagic. Dit was een normaal RGB-kleurenscherm met een extra witte pixel voor de weergave van witte beelden. Het scherm was een 4,0 inch qHD LCD-display.

De Sony Xperia P was verder uitgerust met een 8 megapixel camera achterop en een 0,3 megapixel camera voorop. Er was een 1GHz dual-core processor en op de markt kwam het toestel met Android 2.3 Gingerbread. De Xperia werd nog bijgewerkt tot en met Android 4.1 Jelly Bean. De accucapaciteit kwam uit op 1305 mAh, wat vrij klein was, zeker als we naar de capaciteiten van nu kijken. Op het gebied van software zagen we ook hier weer de apps Timescape voor je sociale netwerken en Mediascape voor je media.

Sony bracht de Xperia P uit voor een bedrag van 449 euro in Nederland.



Sony Xperia P samengevat in 3 punten