Sony Xperia 1 V verschenen in renders: ook specs bekend

Samsung en OnePlus hebben hun high-end smartphone voor 2023 al aangekondigd. We wachten nog op introducties van andere merken zoals Oppo en Sony. Dankzij OnLeaks horen we nu meer over de Sony Xperia 1 V.

Sony Xperia 1 V in aantocht

Het is niet echt een verrassing dat we dit jaar een nieuwe smartphone van Sony kunnen verwachten. Het gaat om het nieuwste toestel voor het high-end segment; de Sony Xperia 1 V. Het is voor het eerst dat we iets horen over de nieuwe smartphone van de Japanse fabrikant. Dankzij OnLeaks horen we wat specificaties en krijgen we ook foto’s van de smartphone te zien, in de vorm van renders.

De vijfde generatie Xperia 1 lijkt net als voorgaande modellen weer erg op een voorgaand model. Dit betekent een herkenbaar design op vrijwel alle fronten. De nieuwe Sony Xperia 1 V beschikt eveneens weer over een 6,5 inch scherm, maar is in vergelijking met de Sony Xperia 1 IV wel wat kleiner. Het nieuwe model krijgt de afmetingen 165,0 x 69,3 x 8,5 millimeter. Bij zijn voorganger kwamen de afmetingen uit op 165,0 x 71,0 x 8,2 millimeter.

Grote veranderingen zijn er dus niet, al zien we wel een wijziging terug in de cameramodule van de telefoon. Waar de flitser eerder hier geen onderdeel van uitmaakte, zal dat bij het nieuwe model wel het geval zijn. Dit betekent dat de flitser in het toestel, in de cameramodule is verwerkt. Over de camera is ook al wat informatie geplaatst. Verwacht wordt dat de Sony Xperia 1 V beschikt over een 12 megapixel hoofdcamera, samen met een 40 megapixel groothoeklens en een telelens met een resolutie van 12 megapixel.

De smartphone wordt naar verwachting geleverd met de krachtige Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Deze vinden we bijvoorbeeld ook terug in de Galaxy S23 Ultra en de andere S23-modellen. De front-camera zal een 12 megapixel camera betreffen. Verdere specificaties weten we nog niet. Mogelijk kunnen we de nieuwe Xperia 1 V nog deze maand aanschouwen.

De foto bovenaan het artikel toont de Xperia 1 IV