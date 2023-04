Sony komt 11 mei met aankondiging Xperia 1 V

De nieuwe high-end smartphone van Sony kunnen we verwachten. De fabrikant zal op 11 mei de nieuwe Sony Xperia 1 V aankondigen, zo meldt het bedrijf.

Xperia 1 V aankondiging op komst

Eigenlijke alle grotere merken hebben in de afgelopen weken en maanden hun high-end smartphone aangekondigd. Binnenkort komt ook Sony daar bij. Het merk komt namelijk in mei met de Sony Xperia 1 V.



De vijfde generatie van de Xperia 1-serie zal op 11 mei aangekondigd worden. Deze datum wordt bevestigd in de video-teaser die het bedrijf deelt. Deze video kun je hierboven bekijken. De aankondiging staat gepland voor 06:00 uur in de ochtend.

In de afgelopen tijd hebben we al het één en ander over de nieuwe smartphone van Sony gehoord. Naar verwachting krijgt de Sony Xperia 1 IV een vergelijkbaar design als de voorgangers van het toestel. We verwachten een 6,5 inch scherm, een Snapdragon 8 Gen 2 chipset en triple-camera met 12 megapixel hoofdcamera.

Zodra we meer informatie hebben over de nieuwe Sony Xperia 1 V, lees je dat natuurlijk terug op DroidApp en in de DroidApp App.