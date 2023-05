Sony Xperia 1 V verschenen op billboard

De geruchtenmolen over de nieuwe Sony Xperia 1 V begint langzaam maar zeker steeds meer te draaien. We weten inmiddels wanneer de telefoon aangekondigd wordt. Nu is het moment daar, dat we meer van de telefoon zelf zien. Wat heeft de Xperia 1 V te bieden?

Sony Xperia 1 V op billboard

Op een billboard is de nieuwe Sony Xperia 1 V te zien. De smartphone zal deze week aangekondigd worden, zo werd eerder duidelijk uit een teaser van Sony. Op 11 mei zal dit gaan gebeuren. Tot die tijd moeten we het doen met de berichten die nu online komen. Dankzij het billboard krijgen we weer wat meer informatie over de nieuwe high-end smartphone van de Japanse fabrikant. Wat is Sony met de Xperia 1 V van plan?

Duidelijk is dat het design grotendeels overeen zal komen met die van zijn voorgangers. Dit betekent; geen grote veranderingen in het herkenbare eigen ontwerp van Sony. Op de reclameposter wordt ook de slogan duidelijk die Sony mogelijk zal gaan gebruiken bij de media-uitingen van de Xperia 1 V: “One for all lights”, wat suggereert dat Sony de nodige zaken aanbiedt op het gebied van de camera. Het blijft een interessant punt dat Sony ondanks de vele innovaties en veranderingen in de smartphonemarkt zelf blijft vasthouden aan het eigen design.

Op 11 mei zullen we alle details te horen krijgen. De vraag blijft bijvoorbeeld welke prijs de Sony Xperia 1 V mee krijgt. Met een prijs van 1399 euro was de huidige ‘1’, de Xperia 1 IV erg hoog geprijsd. Het is afwachten of Sony nu de Xperia 1 V competitiever in de markt gaat zetten.