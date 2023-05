Actify app: met kleine stappen een gezonder leven

Met de Actify-app van Zilveren Kruis heb je een persoonlijke coach in handen die je helpt om op een eenvoudigere manier een gezonder leven te leiden. Waar ga jij vandaag voor? Een gezonde maaltijd of pak je even een rustmomentje voor jezelf?

Actify als persoonlijke coach

Actify helpt je bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes die passen binnen jouw dagelijkse routine, met kleine oefeningen in de vorm van mini’s. De app zit boordevol recepten, workouts en meditaties om je te helpen werken aan je gezondheid en vitaliteit. Je kunt met Actify in je eigen tempo aan de slag met jouw doelen. Wil je beter ontspannen en slapen, meer bewegen of gezonder eten? Na het kiezen van een doel zal je coach je suggesties geven voor nieuwe gewoontes. Alle gewoontes in de Actify-app zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten.

Via de app maak je razendsnel een account aan, alleen een e-mailadres is voldoende. Daarna kies je een doel voor jezelf en kan je van start. Door regelmatig kleine stappen te herhalen, leert Actify je om je nieuwe gewoontes eigen te maken, zodat ze automatisch deel gaan uitmaken van jouw dagelijkse routine, net als tandenpoetsen.

Via het tabblad ontdek vind je naast door de app aanbevolen mini’s ook meer categorieën met verschillende opdrachten. Zo kun je er bijvoorbeeld meditatie opdrachten vinden, nieuwe challenges en uitdagingen die je al eerder hebt uitgevoerd. Op het tabblad activiteit vind je dan weer de stappenteller terug en een overzicht van behaalde badges. Daarnaast biedt de app ook de optie om je te koppelen aan een groep, zogenaamde Actify teams, werkgevers kunnen via deze optie medewerkers aansporen tot een gezonde levensstijl.

De Actify applicatie is gratis te downloaden uit de Google Play Store of via onderstaande knop.