Albert Heijn met FoodFirst Leefstijlcoach app: alles voor je gezondheid

Je gezondheid is hartstikke belangrijk. Nadat eerder Jumbo een app hiervoor had uitgebracht, is er nu de Albert Heijn Leefstijlcoach app ‘FoodFirst’. Wat kun je ermee?

Albert Heijn FoodFirst

Een nieuwe applicatie van Albert Heijn, de FoodFirst Leefstijlcoach app, moet je helpen met het gezonder leven. Middels tientallen challenges kun je je gedrag positief blijven veranderen. De methodes zijn ontwikkeld in samenwerking met gedragswetenschappers en leeftstijl-experts. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met lekkerder slapen, vaker ontspannen, meer bewegen en beter eten.

Wanneer je de applicatie voor de eerste keer opstart, krijg je een korte intake. Hier kun je je wensen aangeven en kun je aangeven waarmee je aan de slag wilt. Aan de hand daarvan worden challenges voorgeschoteld om van meer dingen bewust te worden. Ook vind je verschillende tools en berichten in de FoodFirst app.

De challenges worden uitgelegd middels beeld (zoals verschillende video’s), maar er zijn ook schema’s voor bijvoorbeeld eten en beweging. Drankjes met veel suiker kun je bijvoorbeeld zelf vervangen. In de app van Albert Heijn vind je hiervoor een alternatief; het maken een eigen ice tea.

Je kunt de Albert Heijn FoodFirst Leefstijlcoach gratis downloaden en gebruiken. Downloaden kan uit de Google Play Store via onderstaande button.