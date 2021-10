Albert Heijn app 8.0 krijgt nieuw ‘Koken’-tabblad: inspiratie, tips en meer

Geen idee wat je moet eten vanavond of van het weekend? Met de nieuwe update voor de Albert Heijn app moet dit makkelijker worden gemaakt. Er is meer aandacht geschonken aan koken met de nieuwe app-update.

Albert Heijn app: koken

In de nieuwste versie van de AH app van Albert Heijn komt er een betere focus te liggen op ‘Koken’. Nieuw in de navigatiebalk onderin beeld is deze optie te vinden en hier vind je voortaan ook je recepten terug die je eerder hebt opgeslagen.

Wanneer je tikt op ‘Koken’ in de navigatiebalk, krijg je een overzicht met voorgestelde gerechten. Deze worden samengesteld op basis van je eigen voorkeuren. Zo kun je aangeven wat je favoriete soort gerechten zijn, en wat je niet lust. Iedere week wordt dit overzicht vernieuwd.

Meer opties

Boven dit onderdeel in de app zie je nog meer opties. Zo kun je direct zien welke recepten interessant zijn op basis van de Bonusaanbiedingen. Verder kun je kiezen voor een makkelijke maaltijd, snel & simpel en bijvoorbeeld populaire geruchten. Scrol je naar beneden dan vind je ook nieuwe recepten en kun je kiezen uit de categorieën budget, gezond en 15 minuten.

De nieuwe mogelijkheden zijn in versie 8.0 te vinden van de Albert Heijn app. Nog niet geïnstalleerd; je kunt de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

