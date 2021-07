Albert Heijn voegt digitale kassabonnen toe aan Appie app

De Albert Heijn applicatie, die we ook wel kennen als Appie, is voorzien van een update. Met de nieuwste update krijg je toegang tot je kassabonnen, gewoon digitaal via de applicatie.

Digitale kassabonnen in AH app

In de Google Play Store staat een update klaar voor de applicatie van de Albert Heijn. De supermarktketen voorziet de app namelijk van een nieuwe functie. In navolging van bijvoorbeeld Lidl, welke met de Lidl Plus app al langer digitale kassabonnen aanbiedt, kun je ook van de boodschappen bij de Albert Heijn de kassabon in de app bekijken. Eerder werd het al mogelijk om digitaal koopzegels te sparen en krijg je extra korting met de Mijn Bonus Box.

De functie wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold en werkt als je bent ingelogd met je AH-account met een geregistreerde bonuskaart. In de app kun je deze makkelijk terugvinden. Wanneer je de Appie app hebt geopend, tik je rechtsbovenin op het poppetje. Vervolgens vind je in dat overzicht de optie ‘Kassabonnen’. In principe worden bonnen vanaf vorige week in de applicatie van de Albert Heijn getoond. Je ziet wat je gekocht hebt, inclusief eventueel bonusvoordeel, zoals te zien is in de screenshot.

De update voor de Albert Heijn app staat voor je klaar in de Google Play Store. Deze kun je downloaden via onderstaande button.