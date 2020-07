Jumbo komt met ‘Jumbo Foodcoach’ app: beter voedingsplan voor sporters

Speciaal voor de sporters komt supermarkt Jumbo met een nieuwe applicatie; Jumbo FoodCoach. Met deze applicatie kunnen sporters, waaronder wielrenners, een persoonlijk voedingsplan opstellen om zo beter te presteren bij trainingen en wedstrijden.

Jumbo FoodCoach

In de Google Play Store heeft supermarkt Jumbo de eigen Jumbo Foodcoach app uitgebracht. Het kan gezien worden als een persoonlijke foodcoach, in de vorm van een applicatie. In de applicatie krijg je namelijk toegang tot een naar eigen zeggen persoonlijk, gevarieerd en professioneel voedingsplan. Er kan een keuze gemaakt worden uit meer dan 600 unieke topsportrecepten, die passen bij jouw plan. Je kunt zelf daarbij nog de lekkerste recepten kiezen.

Om de app te gebruiken log je in met je Jumbo-account. Vanaf nu is de applicatie beschikbaar, als eerst voor wielrenners. Later wordt het aantal sporten uitgebreid en kun je ook de app gebruiken als je doet aan bijvoorbeeld fitness, hardlopen en andere sporten waarbij je in een team speelt. Volgens Jumbo is het de bedoeling om begin volgend jaar de app voor iedereen beschikbaar te stellen, die graag bewuster om wil gaan met gezondheid en voeding.

Een handig voordeel aan de Jumbo Foodcoach app is dat de applicatie de benodigde ingrediënten voor het recept automatisch aan je boodschappenlijst kan toevoegen. Het voedingsplan is afgestemd op de sport, en helpt je sneller herstellen na een training, je weerstand op peil te houden en meer spieren op te bouwen. Tevens moet het de kans op blessures verkleinen.

Je kunt de Jumbo Foodcoach app gratis downloaden uit de Play Store via onderstaande button.