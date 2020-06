Albert Heijn: vanaf nu digitaal je koopzegels sparen via app

Het is bij Albert Heijn vanaf nu mogelijk om digitaal je koopzegels te sparen. Hierdoor hoef je niet meer de zegels in een boekje te plakken, maar spaar je gemakkelijk via de Appie app.

Koopzegels sparen via app

Vanaf nu kun je via de Albert Heijn app digitaal je koopzegels sparen. Vorige week kwam de supermarkt al met de aankondiging hiervan, en nu is de app hiervoor ook ingericht. Klanten met een bonuskaart kunnen vanaf nu digitaal sparen, maar er kan ook nog analoog gespaard worden; via het boekje en zegels likken. Echter zal dat ook ophouden. Vanaf het nieuwe jaar kun je alleen nog maar digitaal sparen via de app van Albert Heijn.

Bij elke euro aan boodschappen kun je een koopzegel kopen voor 10 eurocent. Bij 490 zegels is je (digitale) boekje vol en kun je deze laten uitbetalen. Je hebt dan 49,00 euro betaald, maar je krijgt 52,00 euro, wat 6 procent winst is. Via de Appie App kun je er ook voor kiezen om het sparen van koopzegels even te pauzeren. Via de applicatie spaar je namelijk direct automatisch voor de koopzegels.

Wil je digitaal sparen, dan moet je dit nog wel eerst even activeren via de app.