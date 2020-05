Albert Heijn laat klanten koopzegels sparen via Appie App: einde papieren boekje

Albert Heijn bracht eerder al de mogelijkheid om te sparen voor bijvoorbeeld servieszegels via de Appie App, nu volgen ook de koopzegels. Straks is het enkel nog mogelijk om digitaal de koopzegels te sparen.

Koopzegels in Appie App

Albert Heijn heeft aangekondigd dat het klanten vanaf 1 juni 2020 de mogelijkheid gaat bieden om digitaal koopzegels te sparen. Je spaart ze dan via de eigen Appie app, die ook wel AH app wordt genoemd. De applicatie van Albert Heijn bood eerder al de mogelijkheid om mee te doen via spaaracties in de app, zoals het sparen van servieszegels.

Om koopzegels te sparen via de AH app dien je in te loggen met je account en je persoonlijke bonuskaart. Vervolgens vind je in de app voortaan je digitale spaarboekje. Bij het doen van boodschappen kun je voor iedere euro die je besteed, een koopzegel kopen van 10 eurocent. Bij een vol boekje met 490 zegels ontvang je 52,00 euro. Dat is drie euro winst en komt uit op een rente van 6 procent.

Albert Heijn laat weten dat het stopt met het papieren boekje met de zegels die je moet likken. Incomplete boekjes kunnen nog tot en met 31 december 2020 volgemaakt worden. Digitaal sparen zorgt ervoor dat het makkelijker is, je geen zegels meer kwijtraakt en het is ook milieuvriendelijker. Het sparen van zegels via de AH app kan vanaf 1 juni. De functie zal beschikbaar komen via de app.