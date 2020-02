Er is een nieuwe functie toegevoegd aan de Appie app van Albert Heijn. Geen inspiratie voor het avondeten? Dan komt deze update goed van pas. Je kunt vanaf nu een voordelig weekmenu samenstellen in de applicatie.

Weekmenu in AH app

De menu-functionaliteit in de Appie app van Albert Heijn is verder uitgebreid. We zagen rond de feestdagen al een optie voorbij komen waarmee je je kerstdiner kon samenstellen. Nu is het een functie die niet alleen meer tijdens de feestdagen van pas komt. Dankzij de update voor de app van Albert Heijn kun je nu thuis en onderweg je weekmenu samenstellen. Deze stel je samen aan de hand van de Allerhande recepten.

In de Appie app vind je direct op het startscherm een banner om het weekmenu samen te stellen. Je kunt kiezen uit verschillende soorten gerechten, denk aan vlees, vis, pasta, soep, aardappel, rijst en ga zo maar door. Vervolgens wordt er gekeken naar de beste recepten uit die categorie. Volgens Albert Heijn krijg je een voordelig en gevarieerd weekmenu vol Prijsfavorieten.

