Hulp en inspiratie bij je kerstmenu? Appie app van Albert Heijn helpt je erbij

Albert Heijn heeft recent een update uitgebracht voor de Appie app. De laatste update voor de applicatie helpt je op een erg prettige manier met het samenstellen van een kerstmenu voor de feestdagen.

Kerstmenu in Appie app

In de Appie app van Albert Heijn kun je vanaf nu je kerstmenu samenstellen. De functie duikt direct op, op het startscherm van de app. Allereerst kun je kiezen uit verschillende gangen, denk aan het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Daarbij kun je nog kiezen uit maximaal twee bijgerechten.

Kies je bij het voorgerecht bijvoorbeeld voor carpaccio of een garnalencocktail, dan krijg je niet alleen de ingrediënten te zien om dit te maken, maar ook het recept. Wil je het voor jezelf niet te moeilijk maken, dan vind je ook producten waarmee je makkelijk en snel het gerecht op tafel kunt zetten. Op die manier kun je je eigen kerstmenu samenstellen met de beste tips van Albert Heijn. Tot slot kun je je kerstmenu delen met anderen via een PDF.

Natuurlijk kan het zijn dat je toch wat meer variatie wilt, dan kun je nog steeds de recepten-functie in de app gebruiken. De kerstmenu-functie is vanaf nu beschikbaar in de Appie app.