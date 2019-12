Christmas: dit zijn de beste kerst-apps en games

De winkelstraten zijn verlicht, en het is weer de tijd van de kerstboom, gezelligheid, lekker eten en… apps; kerst apps wel te verstaan. DroidApp heeft met de kerstdagen in het vooruitzicht zestien applicaties op een rijtje gezet, welke onmisbaar zijn tijdens de kerstdagen! Het overzicht bestaat uit zowel kerst games als kerst apps voor Android.

Kerst apps en games voor Android

Op de radiostations is het afspelen van kerstmuziek al aan de gang en dus kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. In de Google Play Store zijn duizenden applicaties en games te vinden, waaronder natuurlijk ook apps voor kerst.

Met deze handige lijst hoef je niet zelf te zoeken naar apps en games, dat hebben wij voor je gedaan. In het overzicht vind je apps en games voor de kerstdagen. Mocht je er een missen die je ècht moet downloaden, laat het dan in een reactie weten, dan voegen we hem toe!

Google Santa Tracker

Met Google Santa Tracker kan je van alles doen. Elke dag komt er een optie bij, dankzij de adventskalender die in de app te vinden is. Google Santa Tracker bevat tal van mini-games, interessante informatie over bijvoorbeeld de kerstman en kan je video’s bekijken. Verder kan je vanaf 24 december precies zien waar de kerstman op dat moment is. Ook kan je middels een soort van Pokémon Go game op zoek gaan naar de kerstman.

Christmas Countdown

Aan het aftellen tot kerst, dat kan in stijl met de vrolijke Christmas Countdown app. Deze applicatie geeft je de tijd totdat kerst aanbreekt in een winterse stijl. Daarbij geeft de applicatie je geanimeerde sneeuw en kun je iedere dag in de adventskalender een vakje openmaken met een een mooie wallpaper.

De app is geheel vrij van advertenties. In de premium-versie vind je ook nog drie widgets, krijg je meer achtergronden en meer muziek.

Kerst Radio – Xmas

Natuurlijk is er ‘Skyradio – The Christmas Station’. Met de Xmas Radio app kun je naar tientallen verschillende radiozenders luisteren die allemaal kerstmuziek draaien. Uit de meer dan 100 kerst radiostations kun je je eigen genre kiezen, denk aan klassiek, loungy, rock of juist country kerstmuziek. Deze week is een update verschenen met nog meer radiostations.

De Hoeve van de Kerstman

Een vermakelijke en goed beoordeelde kerst-game is De Hoeve van de Kerstman. In dit spel bezoek je de kerstman in zijn boerderij op de Noordpool. Je helpt de kerstman met verschillende activiteiten zoals het maken van koekjes en snoepjes. Ook help je met het maken van pakjes voor de kinderen en ontvang je brieven van over de hele wereld.

Albert Heijn – Appie

De Appie app van supermarkt Albert Heijn is speciaal voor de feestdagen bijgewerkt met een recente update. Hiermee wordt het op tafel zetten van een smakelijk kerstdiner een stuk makkelijker gemaakt. In de app kun je een persoonlijk kerstmenu samenstellen. Hierbij kies je uit verschillende gangen. Kies je bijvoorbeeld voor carpaccio, dan kun je kiezen uit recepten, of juist een makkelijke en snelle keuze.

Doodle Jump Christmas Special

Doodle Jump is al lange tijd een populair spel onder Android-gebruikers. Met Doodle Jump Christmas Special heb je een game op je toestel staan waar je je wel wat uren mee kunt vermaken. Het wezen moet je zolang mogelijk naar boven laten springen, door op de verschillende plateaus te landen. Spring je er naast, of word je geraakt door iets, dan val je naar beneden en moet je opnieuw beginnen.

Christmas Wallpapers

In de app Christmas Wallpapers zijn tientallen achtergronden te vinden die je kan instellen als wallpaper. Met de wallpapers uit deze app krijg je je smartphone helemaal in kerst-stijl.

Christmas Ringtones

Met de app Christmas Ringtones hoor je voortaan een kerstmuziekje als iemand je belt, of je een nieuw bericht ontvangt. Er is genoeg keuze aan beltonen en sms-geluiden.

Christmas Photo Frames

Breng je foto’s in kerstsfeer met de Christmas Photo Frames app. Een mooie kerstlijst, winterachtig filter of een van de andere talloze effecten om je foto het echte kerstgevoel te geven.

Receptenmaker

Met de app van Receptenmaker heb je toegang tot een groot aanbod aan recepten. Hiervoor maakt de app onder andere gebruik van de recepten van Allerhande (Albert Heijn) en Jumbo. Ook vind je honderden recepten die binnen 15 minuten bereiden klaar zijn, en kun je 5 random recepten voor laten schotelen. Receptenmaker geeft je ook inspiratie voor tal van andere gerechten, voor de Airfryer, de wok, pasta’s, drankjes, vis, salades of vele andere lekkernijen. Ben je niet heel handig in de keuken, dan vind je ook verschillende kooktechnieken met extra uitleg.

Christmas Gift List

Met de Christmas Gift List applicatie hou je voor jezelf overzichtelijk welke cadeau’s anderen gevraagd hebben, en welke je daarvan nog moet kopen. Daarnaast kan je je verlanglijstje delen met anderen en per persoon een budget instellen. Om voor anderen geheim te houden wat je hebt gekocht, kan je de applicatie beveiligen met een wachtwoord.

ElfYourself

ElfYourself by Office Depot geeft je de mogelijkheid om een persoonlijke video te creëren. Je laadt een vijftal foto’s in die vervolgens om worden getoverd naar een elfje. Druk op let’s dance, en het resultaat is een lachwekkend dansfilmpje met je vrienden of familie.

Christmas Live Wallpaper Free

Met de Christmas Live Wallpaper Free heb je een mooie live-wallpaper van een lichtgevende kerstboom. Desgewenst kan je de achtergrond met de kerstboom aanvullen met een countdown, die aangeeft hoelang je nog moet wachten totdat het kerst is.

Sky Radio: The Christmas Station

Radiozender Sky Radio staat bekend als de kerst-zender tijdens de feestdagen. Echter beschikt de Sky Radio applicatie over een aparte ‘zender’ waarbij je de hele dag door kan genieten van kerstmuziek. Van Mariah Carey tot aan Youp van ’t Hek, van Wham tot aan Band Aid komen voorbij.

Angry Birds Seasons

Angry Birds is er in diverse thema’s waarvan Seasons er een is. Angry Birds Seasons beschikt over tal van winterse levels waarbij de boze vogels de groene varkens moeten verjagen. Angry Birds Seasons beschikt nu over meer dan 500 levels, waardoor je je uren kunt vermaken met deze game.

Christmas Sweater Watch Face

Ben je in het bezit van een Android Wear smartwatch? Dan is de applicatie Christmas Sweater Watch Face een niet te missen app. Deze toepassing verandert de wijzerplaat van je smartwatch in een echte, traditionele kersttrui. Meer kerst-tips voor je smartwatch? Lees dan ook Kerst: 6 winterse Android Wear watch faces voor je smartwatch.

Heb jij nog een interessante kerst-app of game gevonden, die niet in dit lijstje staat? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit bericht! Ben je benieuwd naar of het een witte kerst gaat worden of dat de zon gaat schijnen? Lees onze uitgebreide weer-app test 2019.

Bericht voor het eerst gepubliceerd: 7 december 2014

Laatst bijgewerkt met nieuwe content: 15 december 2019