Albert Heijn komt met AH Voetbal App inclusief vier voetbalgames

De Albert Heijn begint dit jaar met een nieuwe spaaractie voor klanten en heeft daarbij ook weer een app die bij de actie aanhaakt. Klanten kunnen met de AH Voetbal app digitaal voetbalplaatjes verzamelen.

AH Voetbal app vernieuwd voor 2020

Vanaf maandag 6 januari start Albert Heijn weer met een spaaractie voor voetbalplaatjes. Er zijn dit jaar 252 unieke voetbalplaatjes van spelers te verzamelen uit 18 Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen. Naast het verzamelen in een papierenalbum kan je de plaatjes ook dit keer weer scannen en verzamelen in de AH Voetbal App. Op die manier heb je de plaatjes ook digitaal.

Naast het digitaal verzamelen van de voetbalplaatjes kan je in de app nu ook vier nieuwe games spelen. Je kan deze games ontgrendelen met je voetbalplaatjes en tegen je vrienden spelen. De gescande voetbalhelden worden bij iedere gespeelde wedstrijd meer waard. Er is ook een ranglijst aanwezig om te zien wie de beste is in jouw vriendenlijst.

Albert Heijn zegt dat de app tot het einde van 2020 te gebruiken zal zijn. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvang je vier voetbalplaatjes, met extra acties ontvang je soms een setje extra voetbalplaatjes. De spaaractie zal tot en met zondag 16 februari duren. Vanaf 6 januari verschijnen er ook twee commercials om extra aandacht op de app en de spaaractie te vestigen, deze kun je hieronder bekijken!